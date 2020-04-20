برلماني للمواطنين: عدم الاحتفال بـ شم النسيم لسنة واحدة "مش هيضرنا"

قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن الحكومة قدمت روشتة للمواطنين للحفاظ على صحتهم فى عيد شم النسيم اليوم ، وعلى المواطنين الالتزام بها منعا لانتشار فيروس كورونا.









وأكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن روشتة الحكومة تضمنت منع التجمع على الشواطئ ووقف سير حركة النقل العام واستمرار حظر التجوال فى المواعيد المحددة وغلق المحلات ، وبالتالى فعلى الشعب الالتزام بهذه الإجراءات حتى لا تحدث له أى أضرار.









وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بأن يلتزموا التواجد فى المنزل وعدم الخروج إلى الشارع ، وأن يحتفلوا بعيد شم النسيم فى منازلهم ويتناولوا الرنجة والفسيخ ، وأن يلتزموا بوجود مسافات بين الأفراد فى البيت الواحد.









واختتم تصريحاته قائلا: "سنة واحدة مش هنحتفل فيها بشم النسيم مش هتضرنا يعنى، بس هتنقذ ناس كتير من فيروس كورونا".