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محافظات

أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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محمود زيدان
عبر أهالي حي منطقة سيدي عمر طلحة بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن استيائهم وغضبهم من مسئولي الوحدة المحلية بالقرية بسبب الإهمال الشديد، وتراكم القمامة بصورة سيئة للغاية خلف السنترال ومنطقة بيت مال المسلمين والمدرسة الابتدائية الجديدة.

يقول عبد العزيز عبد الفتاح، أمين صندوق مركز شباب إبشان، لـ"صدى البلد"، هذا الوضع لايليق على الإطلاق، فأكوام القمامة متراكمة في منطقة سكانية حيوية، وتفوح منها الروائح الكريهة، وقمنا بتقديم الشكاوى أكثر مرة للمسئولين، ولكن دون جدوى، ولا أحد يسأل فينا.

وأضاف، تحولت هذه المنطقة إلى نقطة تجميع للقمامة بالرغم من تواجدها داخل الكتلة السكانية، بالرغم من خطورتها الشديدة خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وتعليمات المسئولين بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول ومنع تراكمها بهذا الشكل السيئ.

وطالب أهالي القرية، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإصدار تعليماته لرفع هذه التراكمات من القمامة، حرصًا على صحة وسلامة الأهالي، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها، وحتى لا تكون هذه المنطقة بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة.
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
أهالي إبشان يستغيثون بـ محافظ كفر الشيخ بسبب تراكم أكوام القمامة.. صور
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