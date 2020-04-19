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فن

بسبب تغريدته عن كورونا.. متابع يحرج العسيلي "خليك مسئول"

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:48 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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مصطفى كرم
علق الفنان محمود العسيلي على انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم مما أدى إلى وفاة وإصابة الالاف.


وغرد العسيلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏سيشهد التاريخ اننا نشهد و نمر بأكبر عملية خداع في تاريخ البشرية .. حجم التهويل و التخويف غير منطقي و غير مبرر .. ‎#كوفيد_19 ‎#كورونا".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎حقيقي كلامك غريب. تعالي شوف في المستشفي عندي في ايطاليا الناس عاملة ازاي و شوف التهويل اللي بتقول عليه.  تهويل من عالكنبه اه جايز طبعا!" و" ‏‎الجهل اقوي من المرض مهما كنت مشهور " و" ‏‎عسيلي انا بحبك , والنبي ماتجبرنيش اني اقول عليك كلام سلبي بعد اذنك خليك مسئول واعرف ان اي حد ممكن يصدق الكلام دا مهدد بالموت " و" ‏‎هو استاذ عسلي معنا علي الكوكب ولا ايه".


يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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