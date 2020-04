اخبار الفن.. والدة ياسمين صبري تعلق على زواجها من أبو هشيمة.. وفاة شقيقة نهال عنبر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





اعلن اشرف زكي نقيب الممثلين ، عن وفاة بهيرة شقيقة الفنانة نهال عنبر ، بعد صراع مع المرض في احد مستشفيات القاهرة.

نشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي منشورا لوالدتها وهي تهنئها بزواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.









علقت الفنانة نسرين أمين على أزمة أفيش مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تشارك في بطولته، بسبب ظهور ريهام حجاج، متصدرة الأفيشات الدعائية للمسلسل.









أفادت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بوفاة جين ديتش مخرج أفلام Tom & Jerry الكرتونية، عن عمر يناهز 95 عامًا.









قال المغني الشهير سام سميث إنه شعر بإصابته بفيروس كورونا المستجد هو وشقيقته رغم أنهما لم يجريان تحاليل طبية تؤكد ذلك، لافتا إلى أنه كلاهما ظهرت عليهما نفس الأعراض الخاصة بالفيروس.





شارك النجم العالمي ادريس البا وزوجته سابرينا دوور في الحفل One World: Together At Home الذي أقامته منظمة الصحة العالمية لجمع تبرعات لصالح صندوق التضامني للاستجابة لوباء كورونا.