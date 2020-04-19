وفاة مخرج أفلام Tom & Jerry عن عمر 95 عامًا

أفادت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بوفاة جين ديتش مخرج أفلام Tom & Jerry الكرتونية، عن عمر يناهز 95 عامًا.





جين ديتيش رسام رسوم متحركة أمريكي، وفنان كوميدي، ومخرج سينمائي استقر في براغ، التشيك منذ عام 1959، اشتهر ديتش برسم رسوم متحركة مثل مونرو وTom Terrific وNudnik، بالإضافة إلى عمله في سلسلة باباي، وتوم وجيري.





فاز فيلمه "مونرو"، الذي يدور عن فتى صغير اختير عن طريق الخطأ للانضمام للجيش، بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.



