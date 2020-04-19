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فن

اخبار الفن.. دينا الشربيني تتغزل في عمرو دياب .. ولميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بسبب البرنس

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

قصة حب بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني دائما ما تشغل الرأي العام وتكون محط اهتمام الجماهير العريضة للهضبة، وهو ما يضع الثنائي الشهير في صدارة البحث في محرك بحث جوجل او موقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا قامت وزارة الداخلية بإغلاق طريق الكورنيش في محافظات الجمهورية وإيجاد مسارات بديلة ما عادا محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط.

علق الفنان محمود العسيلي على انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم مما أدى إلى وفاة وإصابة الالاف.

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