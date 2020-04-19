اخبار الفن.. دينا الشربيني تتغزل في عمرو دياب .. ولميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بسبب البرنس

بيدعمني.. وهي أحلى حاجة في حياتي | 8 تصريحات لـ عمرو دياب ودينا الشربيني عن طبيعة العلاقة بينهما.. تعرف عليها
قصة حب بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني دائما ما تشغل الرأي العام وتكون محط اهتمام الجماهير العريضة للهضبة، وهو ما يضع الثنائي الشهير في صدارة البحث في محرك بحث جوجل او موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا قامت وزارة الداخلية بإغلاق طريق الكورنيش في محافظات الجمهورية وإيجاد مسارات بديلة ما عادا محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط.
علق الفنان محمود العسيلي على انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم مما أدى إلى وفاة وإصابة الالاف.