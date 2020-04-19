لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بسبب البرنس.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا قامت وزارة الداخلية بإغلاق طريق الكورنيش في محافظات الجمهورية وإيجاد مسارات بديلة ما عادا محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط.





وتابعت عبر برنامجها " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث في تعليقها على أعداد المصابين اليوم بفيروس كورونا " كوفيد 19 " المستجد قائلة "هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية الأزمة على مختلف الأصعدة في الوفيات والإصابات، وكذلك المتعافين من الفيروس الذين غادروا مستشفيات الحجر الصحي.





وأشارت إلى مغادرة أكثر من 50 شخصا مستشفيات العزل الصحي وهو الرقم الاكبر ايضًا، لكنها عادت وقالت: "لازلنا في رحلة صعود المنحنى وإن كانت الزيادة كبيرة اليوم لكن نبقى في معدلات الزيادة الافقية ولم يتحول المنحنى إلى الشكل الرأسي وهذا يدل على إستمرار القدرة على السيطرة على الاوضاع من خلال أمرين الاول السيطرة على إستقرار النظام الصحي بطاقته الاستيعابية المخططة فضلًا عن أن إستمرار المنحنى الافقي يساعد في إتخاذ قرارات مستقبلية تشمل فتح الاقتصاد جزئيًا .





وتابعت في رسالة للمصريين: "الدولة اتخذت أقصى درجات التدابير ولكن يبقى الجزء الاكبر على المواطن.. لو عاوزين منحني الصعود يبقى ويستمر تحت السيطرة عليكم بالالتزام والركيزة الرئيسية في ذلك هي المواطن الواعي سواء أكان شاب عادي أو موظف أو غيره قائلة " الدولة مش هتقعد تجري ورا الناس في كل مكان سواء الشباب الي عاملين تجمعات أمام محطات البنزين او فنان – في إشارة لمحمد رمضان - قائلة " أنا شخصيًا إنزعجت وبشدة من مشهد تجمهره مع فريق عمل مسلسل " البرنس" دون تباعد أو اية إجراءات احترازية رغم أنه من المفترض ان يكون قدوة للجماهير .. والكرة الان في ملعب الشعب ولاتلوموا إلا أنفسكم لو حصل حاجة .. لو عاوزين الحياة ترجع والاقتصاد يفتح والدنيا ترجع .. ناخد بالنا من ولادنا وأخوانا وأبائنا وأمهاتنا .





وأردفت الحديدي: "الناس بتسأل هنرجع إمتى ؟ الاجابة عندك يامواطن بإلتزامك والاجابة ليست عند الدولة لكن عندكم بوعيكم كمواطنيين".