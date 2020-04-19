بعد إلغاء الحظر الشامل.. كيف نجح الأردن في التغلب على كورونا؟

أعلنت مملكة الأردن اليوم الأحد بدء التخفيف التدريجي لإجراءات الحظر والإغلاق المتبعة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأعلن وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام، أمجد العضايلة، أنه سيتم تخفيف إجراءات الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في محافظات الكرك والطفيلة ومعان ابتداء من الأربعاء المقبل وبنفس الاجراءات المتبعة في محافظة العقبة بحيث إغلاق كل محافظة عن الأخرى والسماح للمواطنين بها في الحركة ما بين الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.





ووجه الملك عبد الله الثاني بتقييم تجربة العقبة والبناء على نتائجها مستقبلًا في بعض المحافظات الأخرى.





وقال العضايلة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا": إنه "سيتم التعامل بحزم مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربعة بحزم والعودة إلى الوضع السابق".





ورغم البدء في تخفيف الإجراءات والسيطرة على تفشي فيروس كورونا في الأردن بشكل كبير، لم يتراجع العضايلة عن تصريحه السابق الذي أكد خلاله أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في البلاد قبل يونيو المقبل.





كيف يهزم الأردن فيروس كورونا؟





قال العضايلة إن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها الحكومة ساهمت في حصر العدوى بفيروس كورونا، وأن التزام الأردنيين يعد السبب الأول في نجاح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، مصرحا بأن التزام الأردنيين بتلك الإجراءات كان بنسبة 99%.





وكانت الحكومة الأردنية أعلنت حظر التجول الشامل في البلاد في 20 مارس الماضي، حيث أغلقت المحال التجارية وفرضت قيودا واسعة على تنقل الأشخاص.





وأكد العضايلة أن الأردن نجح في حصار فيروس كورونا حتى الآن، وأن بعض القطاعات عادت للعمل ضمن شروط صارمة.





وأعلن الأردن عن إغلاق وعزل محافظات الجنوب، الكرك ومعان والطفيلة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع تخفيف إجراءات الخظر في هذه المحافظات، للمحافظة على الإنتاج فيها.





وسجلت وزارة الصحة في الأردن 4 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ووصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 417 شخصا. فضلا عن تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، أي أن معدل الشفاء تجاوز عدد الإصابات اليومي.





معالم المرحلة المقبلة في الأردن





قال العضايلة إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد ضرورة تكثيف فرق تقصي وتتبع وباء فيروس كورونا، كما اطمأن على توفّر المخزون الدوائي والغذائي للمواطنين، وبمستويات آمنة جدًّا، ودراسة إمكانيّة مساعدة بعض الدول الشقيقة والصديقة بالمعدّات الطبيّة وأدوات الوقاية والسلامة.





وأوضح العضايلة أنه سيتمّ تقييم تجربة تعديل إجراءات حظر التجوّل في المحافظات الأربع لمدّة ثلاثة أيّام من ثم سيتم النظر في اتخاذ القرار المناسب سواء بالمضي قدما نحو مزيد من تخفيف الإجراءات أو العودة من جديدة إلى تشديدها.





من جانبه، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن بلاده تحنبت الضرر بسبب القرارات والإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وتداعيات انتشار فيروس كورونا.





وأكد العسعس أن الأردن سيكون من أوائل الدول التي تعود إلى الحياة الطبيعية بالتدريج، مشددا على أن الخيار الأخلاقي والمنطقي والاقتصادي الصحيح هو حماية المواطن الأردني من شر هذا الوباء.



