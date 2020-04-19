بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

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، في المكالمة التلفزيونية عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "مصر"، قائلة "استحالة يجى موقع التصوير، نفسي طبعًا، بس أخاف عليه طبعًا".