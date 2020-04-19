بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

تصدرت الفنانة دينا الشربيني اليوم، الأحد 19 أبريل، موقع «تويتر»، بعد مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي عمرو أديب أمس في برنامج "الحكاية".
تتميز الفنانة دينا الشربيني ، بإطلالات بسيطة تبرز جمالها ورشاقتها، كما تحرص على اختيار اللون الأسود الذي يعبر عن الأناقة والرقى.
وتميل دينا الشربينى، إلى اختيار الألوان الترابية التى تتناسب مع لون بشرتها البرونزية وتبرز عن جمالها، وتفضل وضع أحمر للشفاه باللون البينك.
ووجهت الفنانة دينا الشربينى الشكر إلى الفنان عمرو دياب، على الهواء مباشرة، قائلة "عايزة أقوله شكرًا لأنه مستحملنى الفترة دى"، مضيفة أنها تتمنى أن يزورها فى الاستديو أثناء تصويرها مسلسل " لعبة النسيان".
وتابعت دينا الشربيني، في المكالمة التلفزيونية عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "مصر"، قائلة "استحالة يجى موقع التصوير، نفسي طبعًا، بس أخاف عليه طبعًا".
وننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة دينا الشربيني برفقة الفنان عمرو دياب.