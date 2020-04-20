عصام مرعي: التدريب في الدوري المصري يُدار مع الوكلاء بالمصالح

قال عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك سابق، إن هناك بعض الأمور التي تدار بين المدربين ووكلاء اللاعبين من أجل المصلحة.





وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك بعض المدربين ينسقون من المدربين بالمصلحة عن طرق أن يقوم الوكيل بتوفير عرض للمدرب على أن يقوم بعدها المدرب بالتعاقد مع اللاعبين الذين يوقعون مع وكيل اللاعبين".





وتابع: "أؤكد أن ليس جميع المدربين يتقبلون ذلك الأمر، ولكن هناك بعض المدربين الذين ينسقون مع الوكلاء من أجل المصلحة".



