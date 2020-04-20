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رياضة

عصام مرعي: التدريب في الدوري المصري يُدار مع الوكلاء بالمصالح

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك سابق، إن هناك بعض الأمور التي تدار بين المدربين ووكلاء اللاعبين من أجل المصلحة.

وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك بعض المدربين ينسقون من المدربين بالمصلحة عن طرق أن يقوم الوكيل بتوفير عرض للمدرب على أن يقوم بعدها المدرب بالتعاقد مع اللاعبين الذين يوقعون مع وكيل اللاعبين".

وتابع: "أؤكد أن ليس جميع المدربين يتقبلون ذلك الأمر، ولكن هناك بعض المدربين الذين ينسقون مع الوكلاء من أجل المصلحة".

وكان عصام مرعي أحد لاعبي نادي الزمالك في الفترى من 1991 وحتى 1998 ، وكان مدربا لنادي الزمالك مؤقت عقب اقالة المدير الفني السابق الصربي نيبوشا.

وحصد عصام مرعي مع الزمالك مسابقة الدوري المصري مرتان، ما حصد دوري ابطال افريقيا مرتين، والسوبر الافريقي مرة، وبطولة الافرواسيوي.
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