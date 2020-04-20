أحلى مسلسلات.. سمية الخشاب تستعيد ذكريات أعمالها مع فيفي عبده

استعادت الفنانة سمية الخشاب، ذكرياتها بصورة من كواليس مسلسل "كيد النسا"، إنتاج 2011 مع النجمة فيفي عبده.





ونشرت "الخشاب" صورة تجمعها بالفنانة فيفى عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "احلي مسلسلات مع فوفا الجميله ❤️ كيد النسا يانا ياانتي، الحقيقه والسراب، كانوا مع حبيبتي فوفا💋❤️".





يذكر أن مسلسل كيد النسا تم عرضه عام 2011 من بطولة "فيفى عبده ونبيلة عبيد وأحمد بدير وآيتن عامر والممثلة الشابة دعاء ونهلة زكى".





وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.















