أحلى مسلسلات.. سمية الخشاب تستعيد ذكريات أعمالها مع فيفي عبده

View this post on Instagram

احلي مسلسلات مع فوفا الجميله ❤️ #كيد_النسا #يانا_ياانتي #الحقيقه_والسراب كانوا مع حبيبتي فوفا💋❤️ Throwback to this photoshoot with my dear Fofa @fifiabdouofficial & the best memories ever❤️💋💋💋💋💋 #فيفي_عبده #سمية_الخشاب