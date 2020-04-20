هل يجب تكرار نية الصيام طول رمضان أم تكفي أول الشهر؟ علي جمعة يجيب

هل يجب تكرار نية الصيام طول شهر رمضان ؟ .. قالت دار الإفتاء، إنه إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل.





وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب تكرار نية الصوم في كل يوم من أيام رمضان؟ أم تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟»، أنه إذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينوِ في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.





وتابعت: أن المسألة مختلف فيها عند العلماء، فمنهم من يرى أن النية واجبة التجديد لكل يوم، ومنهم من قال تكفي نية واحدة، ومنهم من لم يشترط النية أصلًا، لكونه صيام فرض، فالأمر فيه سعة.





هل يجب تكرار نية الصيام طوال شهر رمضان





ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينوِ في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.





وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول فيه: (هل يجب تكرار النية فى الصيام كل يوم؟)، أن النبي صلى الله عليه سلم قال "من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له"، واختلف العلماء فى هذا النفى المتوجه للصيام هل هو نفى صحة أو نفى كمال، فالذى قال إنه نفى صحة قال إن النية ركن من أركان الصيام لا يتأتى الصيام إلا بها، وأما الذى قال إن ذلك ليس شرطًا فى الصيام فإنه يرى قول ((لا صيام له)) أى لا صيام كامل له، وإن كان الصيام يقع فى نفسه، وهذا يسمى عند الفقهاء بشرط الصحة أو شرط الكمال.





وتابع: ذهب الإمام الشافعي الى أنه من شروط الصحة وذلك حملًا على الحديث، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه من شرط الكمال، وذلك أنه يكفى عنده الصائم أن ينوى شهر رمضان كله وتنسحب هذه النية على الشهر كله.





وأردف: فالنية التى تكون عند المؤمن هى نية شاملة تمتد فاللفظ ليس ضروريا ولكنه لاستحضار النية.





اقرأ المزيد: