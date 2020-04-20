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محافظات

لأول مرة في شم النسيم.. حدائق كورنيش الجيزة "لا يوجد أحد".. صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:48 م
كورنيش النيل بالجيزة
كورنيش النيل بالجيزة
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محمد الصاحى

شهدت الحدائق والمتنزهات الواقعة على كورنيش النيل بمحافظة الجيزة، غيابا تاما من المواطنين بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، وأعياد الربيع، بعد غلقها امام المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.


وظهرت الحدائق والمتنزهات بكورنيش النيل، وللمرة الأولى في تاريخها خالية من المواطنين، رافعة شعار "لا يوجد احد"، وذلك بعد قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات العامة امام المواطنين خلال اعياد شم النسيم.


كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام صباح اليوم بجولة تفقدية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شم النسيم والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتى تشمل غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات والمراسي والبواخر النيلية.


وشملت جولة محافظ الجيزة شوارع فيصل والهرم والبحر الاعظم وميدان النهضة وحدائق  الحيوان  والاورمان وكورنيش شارع النيل وميدان الجلاء وامبابه وشوارع الوحدة والبوهي والاقصر وبشتيل ومطار امبابةوجامعه الدول العربية و ناهيا  والبطل احمد عبد العزيز والسودان.


وشدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية مظاهر احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا،  مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات.


وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع قطاع امن الجيزة للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع المطلة على كورنيش النيل لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لأول مرة في شم النسيم.. حدائق كورنيش الجيزة "لا يوجد أحد".. صور
لأول مرة في شم النسيم.. حدائق كورنيش الجيزة "لا يوجد أحد".. صور
لأول مرة في شم النسيم.. حدائق كورنيش الجيزة "لا يوجد أحد".. صور
لأول مرة في شم النسيم.. حدائق كورنيش الجيزة "لا يوجد أحد".. صور
لأول مرة في شم النسيم.. حدائق كورنيش الجيزة "لا يوجد أحد".. صور
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