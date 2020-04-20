فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب وقصة علاقتهما

ترند جوجل بعد استضافتها ببرنامج الإعلامى عمرو أديب أمس، الأحد، حيث تحدثت عن علاقتها بـ عمرو دياب ومسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذى من المقرر أن يُعرض في رمضان.

مشوارها الفني عام 2011، وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات العامة أبرزها "موجة حارة، وحكايات بنات، ومليكة وزي الشمس، وجراند أوتيل".





كانت دينا الشربيني في الفترة الأخيرة حديث الرأي العام، خاصة بعد اكتشاف البعض علاقتها بالمطرب عمرو دياب، حتى خرجت العديد من الأقاويل حول ارتباطهما، وهو الأمر الذى لم يقوما بتأكيده أو نفيه في بداية الأمر.







