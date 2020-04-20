فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب وقصة علاقتهما

تصدرت الفنانة دينا الشربينى ترند جوجل بعد استضافتها ببرنامج الإعلامى عمرو أديب أمس، الأحد، حيث تحدثت عن علاقتها بـ عمرو دياب ومسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذى من المقرر أن يُعرض في رمضان.
وبدأت دينا الشربينى مشوارها الفني عام 2011، وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات العامة أبرزها "موجة حارة، وحكايات بنات، ومليكة وزي الشمس، وجراند أوتيل".
كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام المميزة منها هيبتا وجواب اعتقال.
تعيش دينا الشربيني علاقة عاطفية مع النجم عمرو دياب منذ أكثر من أربع سنوات، ولم يؤثر فارق العمر على هذه العلاقة، فهو يكبرها بـ23 عامًا، إذ إنه من مواليد أكتوبر عام 1961 ولديه 58 عامًا، أما الفنان دينا الشربينى فهى من مواليد مارس 1985 أى أن عمرها 35 عاما.
كانت دينا الشربيني في الفترة الأخيرة حديث الرأي العام، خاصة بعد اكتشاف البعض علاقتها بالمطرب عمرو دياب، حتى خرجت العديد من الأقاويل حول ارتباطهما، وهو الأمر الذى لم يقوما بتأكيده أو نفيه في بداية الأمر.
وبعد فترة لاحظ الكثير من محبى النجمين "عمرو ودينا" مدى تعلق الطرفين ببعضهما من خلال مشاركتهما وظهورهما في العديد من المناسبات الفنية والخاصة معا، وهو ما دفع بعض الفنانين لكشف حقيقة الأمر، وهو أنهما مرتبطان، مثل الفنانة رجاء الجداوي التي كتبت على صفحتها لتهنئهما على الارتباط، فضلا عن نشر عمرو دياب عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعهما معًا.