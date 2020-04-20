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فن

إنجي المقدم تعالج دينا الشربيني في لعبة النسيان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:19 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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سعيد فراج
تواصل الفنانة إنجى المقدم تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تجسد إنجى ضمن أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية، تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة بطلة العمل نفسيًا، خاصة أنها تتعرض لحادث أليم، يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسى.

ويعد هذا العمل انطلاقة جديدة للفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني، بعد أن خطفت الأضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا.

وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.

يشار إلى أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، إنجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.
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