إنجي المقدم تعالج دينا الشربيني في لعبة النسيان

تواصل الفنانة إنجى المقدم تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تجسد إنجى ضمن أحداث العمل شخصية طبيبة نفسية، تدعى "بهيرة"، تقوم بمعالجة بطلة العمل نفسيًا، خاصة أنها تتعرض لحادث أليم، يضطرها للجوء إلى الطبيب النفسى.





ويعد هذا العمل انطلاقة جديدة للفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني، بعد أن خطفت الأضواء في رمضان الماضي بشخصية صعيدية عبر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا.





وكانت إنجى المقدم قد تعاونت من قبل مع دينا الشربينى 3 مرات من خلال الجزء الثانى والثالث من مسلسل "حكايات بنات"، عام 2017، من إخراج مصطفى أبو سيف، ومسلسل طرف ثالث بطولة النجم أمير كرارة، عام 2012، إخراج محمد بكير.



