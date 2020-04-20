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فن

رشا مهدى تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد .. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة رشا مهدى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها. 

علقت رشا مهدى على الصورة قائلة: بكل الخير والبركة والمحبة والسلام والأمان والفرح #عيد_قيامة_مجيد. 

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

وانتى طيبة وبخير 

العسلية القمر 

ايه الجمال ده بس 


فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "اطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
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