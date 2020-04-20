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اقتصاد

فولكسفاجن تبقي مصانعها في البرازيل مغلقة حتى نهاية أبريل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:16 م
شركة فولكسفاجن
شركة فولكسفاجن
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رويترز

قالت  شركة فولكسفاجن الألمانية صناعة السيارات اليوم الاثنين إنها ستبقي مصانعها في البرازيل مغلقة حتى نهاية أبريل، لكن قرارا لم يتخذ بعد بشأن هل ستعيد فتحها في مايو المقبل أو موعد لاحق.


وتعد البرازيل هى أكبر منتج للسيارات في أمريكا الجنوبية.

 

وقالت فولكسفاجن إنها توصلت للتو إلى اتفاق مبدئي مع نقاباتها سيبقي على صافي الرواتب للعمال كاملة، وسيجري خفض اجمالي الرواتب لكن الحكومة البرازيلية ستساعد في تعويض الفارق بتقديم دعم.


وأغلق مصنعو السيارات مصانعهم في البرازيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. لكن مع تزايد فترة توقف الإنتاج، تتفاوض الشركات على كيفية خفض تكاليف رواتب العاملين.


ورغم بقاء معظم مصانع السيارات مغلقة، أعلنت شركة بيريللي الإيطالية لصناعة إطارات السيارات يوم الاثنين عن استئناف انتاج محدود في مصنعيها في البرازيل مع تطبيق إجراءات صحية وقائية.

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