ترامب: ندرس إضافة 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي

قال الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إنه يجب على المواطنين الأمريكيين مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وأضاف ترامب في تعليقه على أزمة النفط الأمريكي أنه يدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي لأمريكا.





وكان حاكم جورجيا، بريان كيمب، أعلن أنه سيتم السماح بإعادة افتتاح صالات الألعاب الرياضية والحلاقين وصالونات الأظافر يوم الجمعة.





يأتي القرار بالتزامن مع تراجع تاريخي في أسعار خام النفط الأمريكي،حيث وصل سعر برميل النفط بالسالب، بسبب ارتفاع كمية المعروض وقلة الطلب العالمي على النفط نتيجة الإغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فوض حكام الولايات في اتخاذ قرارات إعادة فتح الاقتصاد.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد وفيات وإصابات بفيروس كورونا في العالم.



