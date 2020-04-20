AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: ندرس إضافة 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:57 م
ترامب
ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إنه يجب على المواطنين الأمريكيين مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأضاف ترامب في تعليقه على أزمة النفط الأمريكي أنه يدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي لأمريكا.

وكان حاكم جورجيا، بريان كيمب، أعلن أنه سيتم السماح بإعادة افتتاح صالات الألعاب الرياضية والحلاقين وصالونات الأظافر يوم الجمعة.

يأتي القرار بالتزامن مع تراجع تاريخي في أسعار خام النفط الأمريكي،حيث وصل سعر برميل النفط بالسالب، بسبب ارتفاع كمية المعروض وقلة الطلب العالمي على النفط نتيجة الإغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فوض حكام الولايات في اتخاذ قرارات إعادة فتح الاقتصاد.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد وفيات وإصابات بفيروس كورونا في العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تبدأ شراء الخام للاحتياطي الإستراتيجي خلال أسبوعين

ترامب يدعم الاقتصاد الأمريكي بـ 800 مليار دولار لمواجهة كورونا

تتوالى الأزمات بسبب كورونا.. أمريكا تشتري 30 مليون برميل مخزون نفط طوارئ

ارتفاع أسعار النفط 36 % .. السعودية تدعو لاجتماع عاجل لدول أوبك

سبب الانخفاض التاريخي في أسعار البترول

ترامب قليل الحيلة.. هل يستطيع الرئيس الأمريكي إنقاذ نفط بلاده من الانهيار؟

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

هاني الناظر ينصح بتناول مضاد للهستامين طويل المفعول ولمدة 4 أيام.. فيديو

من 4 عصرا إلى 8 صباحا.. تعديل موعد حظر التجوال برمضان في الكويت

أول رد فعل من ترامب على انهيار أسعار النفط

إليسا: كورونا اتعمل لشيء معين وعلاجه سيعلن عنه قريبًا

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم