الصحة العالمية: أي رفع لإجراءات "العزل العام" المفروضة على كورونا يجب أن تكون تدريجيا

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم /الثلاثاء/ بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، محذرة من إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الآوان ستكون هناك عودة للعدوى.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية عن المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية تاكشي كاساي، قوله "إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وأنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس".

وأضاف كاساي -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.