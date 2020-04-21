الصحة السودانية: ١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية،تسجيل ١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه لم يتم تُسجيل وفيات، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الإثنين.





وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الثلاثاء - أن الإصابات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم.





وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى ١٠٧ حالات، بينها ١٢ حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين ٨ أشخاص.





وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بالفيروس.