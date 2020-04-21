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أخبار العالم

الصحة السودانية: ١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:43 ص
وزارة الصحة السودانية
وزارة الصحة السودانية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية،تسجيل ١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه لم يتم تُسجيل وفيات، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الإثنين.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الثلاثاء - أن الإصابات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى ١٠٧ حالات، بينها  ١٢ حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين ٨ أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بالفيروس.
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