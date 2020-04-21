برلماني: الفصول التفاعلية بين المدرسين والطلاب أساس نجاح التعليم عن بعد

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن فيروس كورونا وتوقف الدراسة بالمدارس سمح باستغلال الفرصة لتطبيق منظومة التعليم عن بعد، والكشف عن مدى نجاح المنظومة أو وجود خلل يستدعي التطوير بها، كما سمح بتطبيق نظام المشروعات البحثية والكي يساعد على تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي العمل الجماعي والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار وغيرها من المهارات الضرورية.





وأوضح بركات في بيان، الثلاثاء، أن الوقت الحالي يحتاج إلى التنويع فى أساليب المذاكرة، كى يتشجع الطلاب على الدراسة فى المنزل، لحين استرجاع الدراسة مرة أخرى، وقدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، والالتقاء بالمدرسين، ومن هذه الطرق المذاكرة عبر المحادثات الإلكترونية من خلال الجروبات مع زملائه.





وذكر أن تكون الجروبات قائمة على المناقشة والحوار بين المدرسين والطلاب، بدلًا من نظام التلقين، كى يستجيب الطالب لما يشرح، بالإضافة إلى طرح المدرس للأسئلة طوال الوقت أثناء المحادثة، حتى لا يشعر الطالب بالملل.





وقال إن التعليم عن بعد هو منظومة متكاملة يجب أن يتعاون فيها كافة أطراف العملية التعليمية، وتشمل وزارة التربية والتعليم والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور وصولًا للطلبة، حتى مع ظهور تحديات متنوعة، يجب أن يتجهز الجميع لتذليلها، بهدف تحقيق استفادة تعليمية قصوى للطلبة.





وأشار النائب إلى أن تجربة التعلم عن بُعد قابلة فعليًا لاستمرارها بعد أزمة كورونا، وهو ما يعكس الاستعدادات وجاهزية البنية التحتية للمنظومة التعليمية في الدولة، وأن المرتكزات الأساسية للتعلم عن بُعد موجودة في مصر ولكنها تحتاج إلى آليات وضوابط تحمي هذا النوع من التعليم، مع اعتماد مخرجاته للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العالمية.