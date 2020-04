View this post on Instagram

أطفالنا الصغار مستعدین لأجواء شھر الفرحة؟ بأوراق ملونة وخیوط تقدرِ تصنعِ أنتي وطفلك فانوس رمضان لنشر السعادة في أرجاء المنزل، بھحة رمضان #اصِنعھَا_بنفسِك #أندلسية_لصحة_الطفل #رمضان #زينة_رمضان #زينة #فانوس_رمضان