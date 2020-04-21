الكويت تعلن استئناف العمل في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي بدءا من الغد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.





وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، الدكتور عبدالله السند، الیوم الثلاثاء تسجیل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة مع تسجیل حالتي وفاة جدیدتین لمقیمین أحدھما من الجنسیة البنجلادیشیة یبلغ من العمر 59 عاما وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 18 یوما والآخر من الجنسیة الصومالیة یبلغ من العمر 63 عاما وكان یتلقى الرعایة الصحیة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 6 ایام.





وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي الـ42 للوزارة إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 412 من الذین أصیبوا بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح الیوم شفاء 45 حالة جدیدة خلال الـ 24 ساعة الماضیة.





وأضاف السند أن الحالات المرتبطة بالسفر من المصابین ال 85 ھي (7 حالات منھا 4 لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر لدولة الامارات وحالتان لمواطنین كویتیین مرتبطتان بالسفر لدولة قطر وحالة لمواطن كویتي قادم من مملكة البحرین).





واوضح ان الحالات المخالطة ھي 72) 6 حالات لمواطنین كویتیین) و(37 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(8 حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(8 حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) و(5 حالات لمقیمین من الجنسیة السوریة) و(4 حالات لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة) و(حالتان لمقیمین من الجنسیة الایرانیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الفلسطینیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة البرتغالیة).





وذكر أن جمیع الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بمرض فيروس كورونا.





وبین أن ھناك ست حالات قید البحث عن أسباب العدوى اربع منھا لمواطنین كویتیین وحالة لمقیم من الجنسیة الاردنیة وحالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة.





ولفت إلى تسجیل حالتي وفاة جدیدتین كانتا تتلقیان الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة وتعانیان أمراضا مزمنة أولاھما لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة یبلغ من العمر 49 عاما والأخرى لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 55 عاما لیرتفع بذلك إجمالي الوفیات في البلاد إلى تسع حالات.





وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبیة في العنایة المركزة أفاد بأنھ بلغ 46 حالة بواقع 20 حرجة و26 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بمرض (كوفید- 19 (التي مازالت تتلقى الرعایة الطبیة 1657 حالة.





وعن الحالات التي غادرت الحجر المؤسسي الإلزامي قال السند إنھا بلغت ثمانیة أشخاص خلال ال24 ساعة الماضیة.



