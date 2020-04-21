4 قرارات فى مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه اليوم بالفيديوكونفرانس

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء بنظام «الفيديو كونفرانس»، تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.





وتواجد محمود الخطيب، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في مقر النادي بالجزيرة، وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد.





وحرص المجلس في بداية الجلسة على توجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة وعيد الربيع وحلول شهر رمضان المعظم خلال أيام،

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:





- التصديق على محضر الجلسة الماضية.





- تحديد جلسة سريعة خلال أسبوع من الآن للبحث عن تنمية موارد النادي بشكل خلاق ومبتكر.





- الموافقة على قبول العضويات الجديدة من خلال تطبيق النادي الأهلي «الأبلكيشن»، وذلك بعد حصول النادي على موافقة الجهة الإدارية لاستمرار العمل بالأسعار القديمة لمدة ٣ أشهر، حيث يمكن لمن يرغب في الحصول على عضوية الأهلي سواء العامة أو في الأفرع الدخول على التطبيق وملء الاستمارات، تمهيدا لمراجعتها واستكمال بقية الإجراءات والتسديد من خلال التطبيق الذي يتيح أيضًا للأعضاء الحاليين تسديد الاشتراكات الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١.





- تطوير منظومة إطفاء الحرائق بفرع النادي بالشيخ زايد، بالتعاون مع الحماية المدنية لضمان توفير أعلى معايير السلامة والأمان لأعضاء الأهلي.



