حق الشعب.. إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ ..شاهد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وأسفرت الحملة التي باشرها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عن إزالة 4 حالات تعدٍ في قرية الشمارقة حتى سطح الأرض وتسليمها إلى جهة الولاية "مديرية الزراعة".



