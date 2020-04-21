حق الشعب.. إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ ..شاهد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأسفرت الحملة التي باشرها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عن إزالة 4 حالات تعدٍ في قرية الشمارقة حتى سطح الأرض وتسليمها إلى جهة الولاية "مديرية الزراعة".
من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التصدي بكل قوة لمحاولات البناء المخالف خلال فترة حظر التجوال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على عدم التغافل عن أية تجاوزات والمرور لرصد أية مخالفات بالبناء وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري.