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منوعات

الحياة تنبض مجددا.. الطاقم الطبي في الإمارات يحتفل بشفاء أصغر مصاب بـ كورونا.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:57 م
الطاقم الطبي في
الطاقم الطبي في الإمارات يحتفل بشفاء أصغر مصاب بـ كورونا
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شيماء مصطفى
احتفل الطاقم الطبي في مستشفى "خليفة" بالإمارات، بشفاء أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد من الوباء.

وأظهر مقطع فيديو نشره وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، موظفي مدينة الشيخ خليفة الطبية وهم ينظمون احتفال، بمناسبة شفاء الطفل وخروجه من المستشفى.

وعلق قرقاش قائلا: "شفاء أصغر مريض كورونا في الإمارات وخروجه من العناية المركزة في مستشفي خليفة، الطفل الفلبيني يحتفل بعيد ميلاده التاسع ويحتفل بالحياة".

وذكرت مدينة الشيخ خليفة الطبية أن أصغر طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام تعافى تماما من أعراض فيروس كورونا، بعد تلقيه الرعاية اللازمة منذ دخوله إلى المستشفى.

ويعد الطفل هيرفي إيمانويل ماجوس من أصل فلبيني، أصغر مصاب بـ"كوفيد-19" يدخل العناية المشددة في الإمارات.

وقد وصل إلى المستشفى بتاريخ 22 مارس الماضي، بعد تسجيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، حتى تعافى الطفل وتحسنت حالته وخرج من المستشفى أمس الثلاثاء.
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