مجلس الأمن القومي الأمريكي يشكر الرئيس السيسي والمصريين: ساعدتم شعبنا بسخاء

وجه مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب المساعدات الطبية التي وجه بإرسالها إلى الولايات المتحدة.

وقال الحساب الرسمي لمجلس الأمن القومي الأمريكي: "تعبر الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، على توفير معدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية بسخاء للشعب الأمريكي".

وأضاف الحساب: "بالإضافة إلى العديد من القضايا المهمة الأخرى، نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المصريين لهزيمة كوفيد 19".

وكان الرئيس السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

فيما تتربع الولايات المتحدة الأمريكي على قائمة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة 41.869 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة. فيما سجلت 3180 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصل إجمالي الوفيات بامريكا إلى 45.638.

The U.S. extends its sincere gratitude to President @AlsisiOfficial & the Egyptian people for generously providing PPE & medical supplies to the American people. In addition to many other important issues, we are working closely with our #Egyptian partners to defeat #COVID19. pic.twitter.com/DXAHBGXjxo