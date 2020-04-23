بالصور.. منة فضالي: سعيدة بضايفة الشرف في مسلسل ريهام حجاج

هنأت الفنانة منة فضالي، الفنانة ريهام حجاج، عبر "بوست" طرحته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصور تجمعهما من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، موضحة أنها لا تجامل "ريهام حجاج"، بل إنها سعيدة بالظهور كضيفة شرف في مسلسلها الجديد والعمل معها، المشارك في السباق الرمضاني المقبل.









وكتبت "منة"، "ريهام من الشخصيات الجميلة اللي قابلتها في حياتي بجد كل الناس عارفه اني مش بنافق ولا بطبل بس حقيقي بحبها جدا".









وأضافت "مبروك يا رورو تكسري الدنيا بمسلسلك و سعيده اني ضيفه شرف معاكي وبالشغل معاكي انتظرونا في مسلسل “ لما كنا صغيرين “هاله ودنيا وصراع فظيغ".





‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، ويتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.



"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.



جدير بالذكر انتهت شركة "ارت ميكرز " للمنتج أحمد عبدالعاطي من تصوير أكثر من 60% من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني.