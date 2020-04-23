بطل فيلم Top Gun يعلن حبه لـ أنجلينا جولي في مذكراته





وأخيرًا جاءه اتصال يحمل الخبر السعيد فنال البطولة في فيلم ألكسندر أمام أنجلينا جولي وقد اشترط على المخرج أن يكون للملك فيليب الذي لعب دوره قصة حب وذكريات مع الملكة التي لعبت دورها أنجلينا قبل المعركة التي تنشب بينهما، لكن لم تسر الأمور كما أراد بالضبط.





يذكر في كتابه أن أنجلينا كانت عزباء في وقت تصوير الفيلم، بعد انفصالها عن زوجها بيلي بوب ثورنتون، وأضاف عن خيالاته الساذجة في حب أنجلينا: "لم أستطع الانتظار لتقبيل أنجي، وشرائها [يخت جلف ستريم] ورسم حروف أسمائنا V + J عليه داخل قوس قزح".





لكن انفطر قلبه عندما تزوجت أنجلينا بالممثل الشهير براد بيت، ويضيف لقد قضيت وقتًا لا ينسى بجانب أنجلينا عندما أصيبت والدتها بالسرطان، حيث كانوا يعيشون في فندقهما المفضل، وبالصدفة كنت هناك.



