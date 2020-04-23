بطل فيلم Top Gun يعلن حبه لـ أنجلينا جولي في مذكراته

فجر بطل فيلم Top Gun قنبلة مدوية أسمعت الوسط الهوليوودي بأكمله عن حبه اللامحدود ورغباته الدفينة في تقبيل الممثلة الأمريكية وسفيرة السلام «أنجلينا جولي»، ومحاولاته الجنونية للبقاء بالقرب منها.
يحكي الممثل الأمريكي «فال كيلمر» عن حياته العاطفية خلال مذكراته التي طرحها مؤخرًا بعنوان «Huckleberry»، يتحدث فيها عن سعيه ومحاولاته من أجل فقط تقبيل أنجلينا جولي طوال سنوات.
أطلق فال كيلمر مذكراته بعدما حارب سرطان الحلق مؤخرًا، وكان الممثل البالغ من العمر 60 عامًا يعلق آمالًا كبيرة في الحصول على مشاهد رومانسية تجمعه بأنجلينا لما يكنه لها من مشاعر لفترة طويلة قبل ذلك.
وأخيرًا جاءه اتصال يحمل الخبر السعيد فنال البطولة في فيلم ألكسندر أمام أنجلينا جولي وقد اشترط على المخرج أن يكون للملك فيليب الذي لعب دوره قصة حب وذكريات مع الملكة التي لعبت دورها أنجلينا قبل المعركة التي تنشب بينهما، لكن لم تسر الأمور كما أراد بالضبط.
يذكر في كتابه أن أنجلينا كانت عزباء في وقت تصوير الفيلم، بعد انفصالها عن زوجها بيلي بوب ثورنتون، وأضاف عن خيالاته الساذجة في حب أنجلينا: "لم أستطع الانتظار لتقبيل أنجي، وشرائها [يخت جلف ستريم] ورسم حروف أسمائنا V + J عليه داخل قوس قزح".
لكن انفطر قلبه عندما تزوجت أنجلينا بالممثل الشهير براد بيت، ويضيف لقد قضيت وقتًا لا ينسى بجانب أنجلينا عندما أصيبت والدتها بالسرطان، حيث كانوا يعيشون في فندقهما المفضل، وبالصدفة كنت هناك.