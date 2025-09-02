قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
أخبار البلد

لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل

حمادة خطاب

تنفذ الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، اختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق في ورشة مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

 إجراءات السلامة الخاصة بحماية الركاب

وأوضحت الهيئة أن هذه الاختبارات تشمل أنظمة مكافحة الحريق، وسحب الدخان، وإنذار الحريق، إضافة إلى مسالك الهروب، وذلك ضمن إجراءات السلامة الخاصة بحماية الركاب وتأمين مرافق المشروع.

وكانت الهيئة قد أجرت اليوم الاثنين الاختبارات ذاتها في محطتي "العدالة" و"حي المال والأعمال"، للتأكد من كفاءة أنظمة السلامة وجاهزيتها للتشغيل.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بسكان المناطق المحيطة بعدم القلق أو الخوف في حال ظهور دخان أو رائحة حريق أثناء تنفيذ التجارب، مؤكدة أن الأمر يقتصر على محاكاة لاختبارات الأمان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

