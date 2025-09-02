لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل

تنفذ الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، اختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق في ورشة مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

إجراءات السلامة الخاصة بحماية الركاب

وأوضحت الهيئة أن هذه الاختبارات تشمل أنظمة مكافحة الحريق، وسحب الدخان، وإنذار الحريق، إضافة إلى مسالك الهروب، وذلك ضمن إجراءات السلامة الخاصة بحماية الركاب وتأمين مرافق المشروع.

وكانت الهيئة قد أجرت اليوم الاثنين الاختبارات ذاتها في محطتي "العدالة" و"حي المال والأعمال"، للتأكد من كفاءة أنظمة السلامة وجاهزيتها للتشغيل.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بسكان المناطق المحيطة بعدم القلق أو الخوف في حال ظهور دخان أو رائحة حريق أثناء تنفيذ التجارب، مؤكدة أن الأمر يقتصر على محاكاة لاختبارات الأمان.