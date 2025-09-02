سفير مصر في باماكو يعقد لقاءً مع وزير التجارة المالي لمتابعة مخرجات زيارة وزير الخارجية

عقد سفير مصر في باماكو محمد الجمًّال، لقاءً مع وزير التجارة والصناعة بدولة مالي موسى ديالو، لمتابعة تنفيذ مخرجات زيارة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إلى باماكو خلال شهر يوليو الماضي، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى الذي رافقه، لا سيّما توصيات المنتدى الاقتصادي الذي عُقد على هامش هذه الزيارة، وكذلك للتعرُّف على رؤية الجانب المالي في هذا الصدد.



ومن جانبه، أشاد وزير التجارة والصناعة المالي بنتائج المُنتدى الاقتصادي المصري-المالي، والذي مثَّل فرصة لعقد اللقاءات الثنائية بين الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى والذي ضم أكثر من 30 شركة مصرية، ونظرائه من الجانب المالي.



وأعرب الوزير المالي عن اهتمامه بتفعيل مجلس الأعمال المصري-المالي، مبدياً تطلعه لإتاحة الفرص أمام الشركات المصرية للنفاذ للسوق المالية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الدواء، والزراعة، والمنسوجات، والسكر، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.