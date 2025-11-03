وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أشاد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة لعبت دورًا قياديًا وحاسمًا في مسار إحلال السلام بالمنطقة.

وقال راسموسن، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية في دعم الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات إلى سكان غزة، مشيرًا إلى أن بلاده "تثمّن قيادة الرئيس المصري ودوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لاسيما بعد اتفاقية شرم الشيخ".

وأوضح الوزير أن الدنمارك خصصت ما يقرب من 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ اندلاع الصراع، مضيفًا أن بلاده ستواصل العمل داخل مجلس الأمن الدولي لدعم القرارات الأممية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين.

وأكد أن بلاده ستكون مساندة لمصر في مساعيها الإنسانية والسياسية، وستدعم جهود إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرًا أن القاهرة أثبتت أنها الوسيط الأكثر توازناً وتأثيراً في الأزمة الحالية.