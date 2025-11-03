قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

محمد صبيح

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025 الانخفاض في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة في مصر، دون احتساب المصنعية. 

أسعار الذهب اليوم الأثنين

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6120 جنيهًا للبيع، و6085 جنيهًا للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5610 جنيهات للبيع، و5580 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 بكام؟

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد بلغ سعره 5355 جنيهًا للبيع، و5325 جنيهًا للشراء.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء. وسجل عيار 14 نحو 3570 جنيهًا للبيع، و3550 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12، فقد بلغ سعره 3060 جنيهًا للبيع، و3045 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246120 جنيه6085 جنيه 
عيار 225610 جنيه5580 جنيه 
عيار 215355 جنيه5325 جنيه 
عيار 184590 جنيه4565 جنيه 
عيار 143570 جنيه3550 جنيه 
عيار 123060 جنيه3045 جنيه 
الاونصة190355 جنيه189285 جنيه 
الجنيه الذهب42840 جنيه42600 جنيه 
الأونصة بالدولار4000.32 دولار

أسعار الأونصة وسعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي نحو 190355 جنيهًا للبيع، و189285 جنيهًا للشراء.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

وسجل الجنيه الذهب سعرًا قدره 42840 جنيهًا للبيع، و42600 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا بالدولار

بلغ سعر الأونصة عالميًا بالدولار اليوم نحو 4000.32 دولار، وفقًا لآخر التحديثات المتاحة.

السيارات الأكثر مبيعا
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
سيارات
