الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره الغرافة القطري، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت ثنائية الهلال عن طريق سالم الدوسري وكايو سيزار في الدقيقتين9، 66.

فيما جاء هدف الغرافة عن طريق أيوب محمد في الدقيقة 90+8.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي لاجامي ، يوسف أكتشيشيك، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: محمد كنو، روين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، كايو سيزار، عبدالله الحمدان.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق الغرافة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.