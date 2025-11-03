قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي
الهلال السعودي
فاز فريق الهلال السعودي على نظيره الغرافة القطري، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت ثنائية الهلال عن طريق سالم الدوسري وكايو سيزار في الدقيقتين9، 66.

فيما جاء هدف الغرافة عن طريق أيوب محمد في الدقيقة 90+8.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي لاجامي ، يوسف أكتشيشيك، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: محمد كنو، روين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، كايو سيزار، عبدالله الحمدان.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق الغرافة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

