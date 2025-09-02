الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى

أفادت مصادر عبرية بأن عشرات الأطباء أغلقوا شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن هدنة لمدة 60 يومًا بين غزة و قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تبادل للأسرى.

كما أعلنت عن تأييد رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيسا الموساد و الشاباك للصفقة المطروحة حول غزة.

و من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن قرارها بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة المرتبطة بالحرب على غزة، و ذلك بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

و أضافت الخارجية الألمانية أن الوضع في غزة مأساوي ويجب إنهاء الحرب، مؤكدة على أن إجراءات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية مخالفة للقانون.