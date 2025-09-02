حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الملبن بالمكسرات.

طريقة عمل الملبن بالمكسرات



المكونات

5 كوب سكر

4 كوب ماء

كوب نشاء

¼ ملعقة صغيرة من ملح الليمون

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز 2

ملعقة كبيرة ماء ورد رشة فانيليا

لتزيين: مكسرات حسب الرغبة المدة: 40-60 دقيقة على النار



طريقة التحضير لعمل الملبن بالمكسرات..



ضعي 3 كوب ماء على النار حتى تغلي، ثم نستخدم الكوب الرابع من الماء لتذويب كوب النشاء، ثم نضيف السكر إلى الماء المغلي على النار ونتركهم حتى يذوب السكر في الماء، وملعقتين الجلوكوز، ثم نضيف الماء المذوب فيه النشا، ثم ملح الليمون وباقي المكونات، ونتركهم من 40-45 دقيقة على النار مع التقليب المستمر حتى يتغير قوامها ويصبح سميكاً، ولاختبار القوام يمكنك وضع القليل من الخليط على طبق فإذا ظلت متماسكة فيمكنك إطفاء النار، أما إذا لم تكن متماسكة فاتركيها قليلا .

طريقة عمل ملبن الخيط..



ولعمل أصابع الملبن ، قومي بصب الملبن على صحن مسطح مرشوش بجوز الهند، ثم نرش عليه المكسرات، واتركيه ليبرد ثم قومي بتقطيعه .

ولعمل ملبن الحبل، قومي بإحضار خيط سميك (دوبارة) وبواسطة إبرة قومي بإدخال المكسرات مثل عين الجمل في الدوبارة، ثم ضعى الحبل بالمكسرات في وعاء الملبن على وقومي برش الحبل بالملبن بواسطة ملعقه، حتى يتكون معك حبل الملبن، وقومي بتعليق حبل الملبن بشكل رأسي حتى يجف على أن يوضع طبق أسفل الملبن حتى تتساقط نقط الملبن السائل عليه.