موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
بالصور

أجواء مختلفة.. كيف تحتفلين بمولد النبي مع أطفالك في أجواء عائلية؟

مولد النبي
مولد النبي
ريهام قدري

تنتظر الأمة الإسلامية يوم مولد النبي الشريف للاحتفال بهذا اليوم ولذلك إذا كنتِ تبحثين عن  أفكار للاحتفال بمولد النبي في المنزل اليكي الخطوات اختاري ما يناسبك وطبقيه مع اولادك 

 ١- أجواء روحانية

قراءة قصة مولد النبي ﷺ للأطفال بشكل مبسط يناسب أعمارهم.

تشغيل أناشيد ومدائح نبوية تعطي إحساس بالبهجة والروحانية.

تخصيص ركن صغير في المنزل مزين بالفوانيس أو الأضواء ليكون رمزاً للمناسبة.

٢- تحضير الحلوى

إعداد حلوى المولد في البيت مثل السمسمية والفولية والملبن بمشاركة الأطفال.

عمل حلويات مبتكرة مثل كعكات أو بسكويت على شكل هلال ونجوم وتزيينها.

٣- مفاجآت للأطفال

تجهيز أكياس أو علب ملونة تحتوي على قطع حلوى صغيرة مع بطاقة عليها دعاء أو حديث نبوي قصير.

توزيعها على الأطفال في العائلة والجيران لإدخال السرور على قلوبهم.

-٤- نشاطات إبداعية

تنظيم ورشة رسم أو تلوين عن المولد النبوي (مسجد، فانوس، عروسة المولد).

صناعة عرائس المولد من ورق الكرتون والألوان كبديل ممتع وبسيط.

- ٥- تجمع عائلي

إعداد عزومة صغيرة للعائلة مع أكلات تراثية مرتبطة بالمولد.

إقامة مسابقة بسيطة في السيرة النبوية بين الأطفال وتقديم هدايا رمزية للفائزين.

- ٦- ديكور المنزل

تزيين البيت بزينة ورقية وفوانيس مضيئة.

تجهيز ركن للتصوير مزين بالألوان والزينة لتلتقط الأسرة صوراً تذكارية جميلة.

حلويات المولد مولد النبي الاحتفال بمولد النبي

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

أرشيفية

كتائب القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

