أجواء مختلفة.. كيف تحتفلين بمولد النبي مع أطفالك في أجواء عائلية؟

تنتظر الأمة الإسلامية يوم مولد النبي الشريف للاحتفال بهذا اليوم ولذلك إذا كنتِ تبحثين عن أفكار للاحتفال بمولد النبي في المنزل اليكي الخطوات اختاري ما يناسبك وطبقيه مع اولادك

١- أجواء روحانية

قراءة قصة مولد النبي ﷺ للأطفال بشكل مبسط يناسب أعمارهم.

تشغيل أناشيد ومدائح نبوية تعطي إحساس بالبهجة والروحانية.

تخصيص ركن صغير في المنزل مزين بالفوانيس أو الأضواء ليكون رمزاً للمناسبة.

٢- تحضير الحلوى

إعداد حلوى المولد في البيت مثل السمسمية والفولية والملبن بمشاركة الأطفال.

عمل حلويات مبتكرة مثل كعكات أو بسكويت على شكل هلال ونجوم وتزيينها.

٣- مفاجآت للأطفال

تجهيز أكياس أو علب ملونة تحتوي على قطع حلوى صغيرة مع بطاقة عليها دعاء أو حديث نبوي قصير.

توزيعها على الأطفال في العائلة والجيران لإدخال السرور على قلوبهم.

-٤- نشاطات إبداعية

تنظيم ورشة رسم أو تلوين عن المولد النبوي (مسجد، فانوس، عروسة المولد).

صناعة عرائس المولد من ورق الكرتون والألوان كبديل ممتع وبسيط.

- ٥- تجمع عائلي

إعداد عزومة صغيرة للعائلة مع أكلات تراثية مرتبطة بالمولد.

إقامة مسابقة بسيطة في السيرة النبوية بين الأطفال وتقديم هدايا رمزية للفائزين.

- ٦- ديكور المنزل

تزيين البيت بزينة ورقية وفوانيس مضيئة.

تجهيز ركن للتصوير مزين بالألوان والزينة لتلتقط الأسرة صوراً تذكارية جميلة.