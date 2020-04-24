فتح باب الحجز لشقق جنة بمقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 7 سنوات.. اعرف التفاصيل

تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بالدور (أرضى – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).
وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
ويتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه بفروع بنك الإسكان والتعمير، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.
وتتاح شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، على الموقع الإليكتروني الخاص بحجز الوحدات عبر بنك الإسكان والتعمير (www.hdb–reservation.com) بدءا من الأحد المقبل.