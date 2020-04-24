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اقتصاد

فتح باب الحجز لشقق جنة بمقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 7 سنوات.. اعرف التفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بالدور (أرضى – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).


وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.


ويتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه بفروع بنك الإسكان والتعمير، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.


وتتاح شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، على الموقع الإليكتروني الخاص بحجز الوحدات عبر بنك الإسكان والتعمير (www.hdb–reservation.com) بدءا من الأحد المقبل.


والوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 100 و150 مترا مربعا، وتبدأ الأسعار من 6 آلاف جنيه للمتر تقريبا، وتتضمن الشروط إمكانية السداد علي أقساط متفاوتة لمدد تصل إلى 7 سنوات، كما تدرس الوزارة إضافة إمكانية والتقسيط بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 10%.
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