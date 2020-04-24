فتح باب الحجز لشقق جنة بمقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 7 سنوات.. اعرف التفاصيل

والوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 100 و150 مترا مربعا، وتبدأ الأسعار من 6 آلاف جنيه للمتر تقريبا، وتتضمن الشروط إمكانية السداد علي أقساط متفاوتة لمدد تصل إلى 7 سنوات، كما تدرس الوزارة إضافة إمكانية والتقسيط بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 10%.