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محافظات

ارتفاع حالات الإزالة للمباني المخالفة إلى 313 حالة في الدقهلية

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس أن إجمالى  حالات التعدى التى تمت إزالتها من الأراضى الزراعية واملاك الدولة وكذا مخالفات البناء داخل الحيز العمراني بنطاق المحافظة  حتى اليوم الخميس بلغ ٣١٣ حالة ازالة وذلك منذ بدء حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة فى مارس الماضى وخاصة تلك التى وقعت أثناء فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف ان هذه الحالات شملت  ١٨٥ حالة على الاراضى الزراعية و١٢٣ حالة بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني- و٥ حالات  على أراضى أملاك الدولة مشيرا الى ان هناك جهودا كبيرة تبذلها  أجهزة المحافظة  التنفيذية بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة من خلال  حملات مشتركة لإزالة كافة أشكال  التعديات على جميع أراضى الدولة حرصا على حقوق الدولة وفرض سيطرة القانون تجاه المخالفين بكل الحزم والحسم .


وأشار  الى  أن إجمالى المساحات الزراعية التى تم استردادها حتى اليوم  بلغ ١٠ افدنه و١ قيراط و٢ سهم ، وان المساحات التى تمت إزالة التعديات عليها سواء ببناء مخالف او على أراضى  أملاك الدولة بلغت مساحتها  ١٢٥٥٣ مترا مربعا.


وقال المحافظ إنه خلال اليوم الخميس تمت إزالة ١٩ حالة تعد متنوعه بمراكز المنصورة وبنى عبيد وبلقاس والمطرية.


وأكد  تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية على أراضى الدولة بهدف التنفيذ الكامل  لتعليمات وتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على هيبة الدولة واسترداد حقوقها مؤكدا على  التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة لازالة كافة اشكال التعديات بنطاق المحافظة.

ارتفاع حالات الإزالة للمباني المخالفة إلى 313 حالة في الدقهلية
ارتفاع حالات الإزالة للمباني المخالفة إلى 313 حالة في الدقهلية
ارتفاع حالات الإزالة للمباني المخالفة إلى 313 حالة في الدقهلية
ارتفاع حالات الإزالة للمباني المخالفة إلى 313 حالة في الدقهلية
ارتفاع حالات الإزالة للمباني المخالفة إلى 313 حالة في الدقهلية
ارتفاع حالات الإزالة للمباني المخالفة إلى 313 حالة في الدقهلية
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