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محافظات

بسبب كورونا.. شوارع الوادي الجديد خالية من زينة رمضان | صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:24 م
شوارع الوادي الجديد
شوارع الوادي الجديد خالية من زينة رمضان
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منصور ابوالعلمين

خلت  الشوارع والميادين الرئيسية ، بالوادي الجديد، من زينة رمضان ، وذك  بخلاف الأعوام الماضية التى كانت تشهد منافسة بين الأهالي والجيران  لتزيين الشوارع  والمحلات وامام المنازل.


واكتفي معظم الاهل والجيران  والذين تربطهم  صلة قرابة وعلاقات صداقة بتعليق احبال الزينة امام  منازلهم  ولكن ليست بالكم الذى كانت تظهر به في الاعوام  الماضية.


يقول  حسن  جاد الرب  موظف بالمعاش ، إن تخوف المواطنين من فيروس كورونا أدى إلى امتناعهم عن المشاركة فى أى فعاليات اجتماعية وهو بخلاف الأعوام السابقة التى كان الآباء والأمهات يشجعون أبنائهم على النزول و المشاركة فى تعليق زينة رمضان مع الآخرين دون  أي  قلق.


وأضاف  جاد الرب ، أن اجراءات الحظر المفروضة بسبب أزمة  كورونا، وما نتج عنها من إغلاق المحلات مع دقات الساعة الخامسة مساءً، لم تجعلهم يتمكنون من  تعليق احبال الزينه او احبال الاضاءه .


و أشار إلى أن ضعف حركة الشراء والبيع  التى تشهدها المحافظة، تسببت فى انشغال أصحاب المحلات بالبحث  بسداد  الايجارات و فواتير الماء والكهرباء ، ولم يعد لديهم وقت للتفكير فى زينة رمضان.


وأكد الشيخ  نصر عبدالله  أن الحظر وإغلاق المساجد  قضي علي الشعور بروحانيات شهر رمضان ، الأمر الذي تسبب فى عدم  إلاستعداد  للشهر المعظم  وكأنه لم يكن.


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بسبب كورونا.. شوارع الوادي الجديد خالية من زينة رمضان | صور
بسبب كورونا.. شوارع الوادي الجديد خالية من زينة رمضان | صور
بسبب كورونا.. شوارع الوادي الجديد خالية من زينة رمضان | صور
بسبب كورونا.. شوارع الوادي الجديد خالية من زينة رمضان | صور
بسبب كورونا.. شوارع الوادي الجديد خالية من زينة رمضان | صور
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