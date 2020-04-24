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محافظات

الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل مزلقان ترام فلمنج بالإسكندرية..صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أنهت محافظة الإسكندرية من خلال مديرية الطرق والنقل، وهيئة النقل العام، وإدارة مرور الإسكندرية، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مزلقان ترام فلمنج والتي تمت في الاتجاهين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستغلال فترة الحظر لرفع كفاءة المزلقانات علي مستوى المحافظة.

وكان محافظ الإسكندرية قد شدد علي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمزلقان الترام لعدم التأثير على خطوط السير ومواعيدها خاصة خلال أوقات الذروة، فضلا عن عدم التأثير على السيولة المرورية بالمنطقة.

وقال محافظ الإسكندرية في تصريح له اليوم الجمعة، أنه قد تم الانتهاء من أعمال تغيير القضبان، وإعادة تطوير ورفع كفاءة الرصف والأسفلت داخل المزلقان.
الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل مزلقان ترام فلمنج بالإسكندرية..صور
الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل مزلقان ترام فلمنج بالإسكندرية..صور
الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل مزلقان ترام فلمنج بالإسكندرية..صور
الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل مزلقان ترام فلمنج بالإسكندرية..صور
الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل مزلقان ترام فلمنج بالإسكندرية..صور
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