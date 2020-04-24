رحلات طيران تتوجه إلى واشنطن أول مايو لعودة المصريين العالقين في أمريكا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أنه سيتم تسيير رحلتين استثنائيتين إلى واشنطن، أول مايو القادم، لعودة المصريين العالقين في أمريكا، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت المصادر، إنه من المقرر أن تغادر الرحلة الأولى يوم 1 مايو القادم، والرحلة الثانية يوم 3 مايو، وتعود الرحلتين إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.





وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".



