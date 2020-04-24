يا رب تحبوا ميرنا .. سمر مرسي تروج لمسلسل ونحب تاني ليه

شاركت الفنانة سمر مرسي، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها.





وظهرت سمر مرسي، في الصورة، مرتدية "بَدِي كت" باللون الابيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.





وعلقت "كل سنة و انتم طيبين ♥️ أشوفكم النهاردة علي CBC في مسلسل و نحب تاني ليه سعيدة بمشاركتي في المسلسل مع الجميلة ياسمين عبد العزيز و يا رب تحبوا ميرنا ... رمضان كريم 🌙".





يشار إلى أن النجمة سمر مرسي تعاقدت على بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.





المسلسل بطولة "مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور"، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية "حتى لا يطير الدخان"، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.





وتنتظر سمر مرسي عرض مسلسل ونحب تاني ليه من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى الحالى، ومن أبطال المسلسل "ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمى ،شريف منير ،سوسن بدر".











