AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا رب تحبوا ميرنا .. سمر مرسي تروج لمسلسل ونحب تاني ليه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:02 م
سمر مرسي
سمر مرسي
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة سمر مرسي، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها.

وظهرت سمر مرسي، في الصورة،  مرتدية "بَدِي كت" باللون الابيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

وعلقت "كل سنة و انتم طيبين ♥️ أشوفكم النهاردة علي CBC في مسلسل و نحب تاني ليه سعيدة بمشاركتي في المسلسل مع الجميلة ياسمين عبد العزيز و يا رب تحبوا ميرنا ... رمضان كريم 🌙".

يشار إلى أن النجمة سمر مرسي تعاقدت على بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة "مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور"، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية "حتى لا يطير الدخان"، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتنتظر سمر مرسي عرض مسلسل ونحب تاني ليه من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى الحالى، ومن أبطال المسلسل "ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمى ،شريف منير ،سوسن بدر". 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد داخل كواليس مسلسل ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز.. صور

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في كواليس مسلسل ونحب تاني ليه

بـ فستان كحلي.. سمر مرسي تخطف أنظار متابعيها

بـ بلوفر أحمر.. سمر مرسي تخطف أنظار متابعيها

سمر مرسي تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة

جذابة.. سمر مرسي تشارك جمهورها بأحدث إطلالة

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك والأهلي أمام الرجاء والوداد المغربي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

وائل جمعة يروي تفاصيل لأول مرة عن واقعة شهيرة بين حسن شحاته وميدو

الصين بدون وفيات من فيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي

علي جمعة: وجه أبو الهول صورة سيدنا إدريس عليه السلام .. فيديو

عادة للبسطاء.. تعليق صادم من محافظ الإسكندرية عن مجسم الكعبة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون والليمون معا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة