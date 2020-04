صيام مقبول.. نيللى مقدسي تهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

View this post on Instagram

صيام مقبول، حياة كريمة، صحّة ومحبّة مملية قلوبكن. اغلى شي ممكن تتمناه للناس اللي بتحبها 🙏🏻 رمضان كريم 🌙✨ . #رمضان_كريم #الشهر_الفضيل #اهلا_رمضان . 💄📸: @paulconstantinian 💇🏽‍♀️: @eliefarahsalon . @nellymakdessyarmy @nellymakdessyfans @nellymakdessy_lovers_ @nellymakdessy_sjk