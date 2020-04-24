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فن

صيام مقبول.. نيللى مقدسي تهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:19 م
نيللى مقدسي
نيللى مقدسي
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محمد بدران
حرصت الفنانة اللبنانية نيللى مقدسي، على تهنئة جمهورها والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" .


ونشرت نيللى صورة وعلقت قائلة"صيام مقبول، حياة كريمة، صحّة ومحبّة مملية قلوبكن. اغلى شي ممكن تتمناه للناس اللي بتحبها 🙏🏻رمضان كريم 🌙✨".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.


نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت.

واعتمدت نيللى في الكليب على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.




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