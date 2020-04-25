حبس شخصين لاتجارهما فى الهيروين بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة "هيروين" بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على عملائهما.





وكان قد تمكن رجال الامن من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين .





وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين ("لهما معلومات جنائية مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 300 جرام"- مبلغ مالى).





بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



