ورينا العالم بعدسة تليفونك.. مسابقة لطلاب مجمع التعليم التكنولوجي بأبو غالب

أعلن مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب ، عن مسابقة جديدة ، خاصة بطلاب المجمع ، تعتمد على قيام الطالب بعمل فيديو سينمائي من انتاجه الشخصي من دقيقة لـ 5 دقايق .





وأوضح مجمع التعليم التكنولوجي بأبو غالب ، أنه يمكن ان يقوم الطالب بتصوير الفيديو بمفرده أو بمساعدة صديق بحد أقصى فردين

يمكن للطالب أن يختار موضوع من 4 موضوعات فقط .





وأشار إلأى أن الموضوعات المتاحة أمام الطلاب هي :

فيديو لتوضيح نظرية كهربية او تطبيق كهربي او أي آلة كهربية من اختيار الطالب

أو فيديو عن لتوضيح اي نظرية مختصة بالاقمشة أو الملابس او اي جزء خاص بقصم الملابس يريده الطالب

أو فيديو عن اي موضوع من اختيار الطالب باللغة الانجليزية سواء عن كرة القدم او كورونا مثلا

أو فيديو عن موضوع من اختيار الطالب باللغة الايطالية





وتم التشديد على أن آخر ميعاد لتسليم الفيديوهات سيكون يوم الخميس 30 ابريل 2020 ، مع الاشارة إلى أن تسليم الفيديوهات لابد أن يتم عن طريق ارسالها عبر الواتس اب الخاص بشئون الطلبة .





وأعلن المجمع أنه سيتم نشر افضل فيديوهات واعلان اسماء الفائزين ، تحت شعار "ورينا العالم بعدسة تليفونك ".





جدير بالذكر أن مجمع التعليم التكنولوجي بأبو غالب ، يهدف إلى إمداد المناطق الصناعية بأبو رواش ومدينة السادس من أكتوبر بالفنيين المهرة والمدربين طبقًا لأحدث المعايير الأوروبية على غرار ما تم بمجمع الفيوم.



وتبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية للمجمع 1750 طالبًا بعد اكتمال جميع مراحل المشروع.



وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمجمع الجديد بأبو غالب تبلغ حوالي 134 مليون جنيها، تحمل منها الجانب المصري 71 مليون جنيها بواقع 51 مليون جنيه لإعادة تأهيل المباني القائمة و 20 مليون جنيه كمصروفات لتشغيل المجمع لمدة خمس سنوات وهي مدة تنفيذ المشروع، بينما تحمل منها الجانب الإيطالي مبلغ في حدود 63 مليون جنيها تكلفة تجهيز المعامل والورش بالمعدات والآلات والدعم الفني للخبراء المحليين والاجانب وتصميم المناهج الجديدة وتدريب المعلمين.