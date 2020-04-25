بملابس ضيقة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة.





تألقت مايا دياب ، بملابس ضيقة مرتدية لجين باللون الاسود ليبرز عن جمالها ورشاقتها وتوب باللون الاسود ونسيت معهم شميز باللون الابيض.





واعتمدت مايا دياب على تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة فتركت شعرها الذهبي منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية.





ومن الناحية الجمالية، استخدمت المكياج ذو الألوان البنية التي تناسب مع بشرتها البرونزية.





وارتدت مايا دياب اكسسوارا لافتة خطفت بها أنظار المتابعين.