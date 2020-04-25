شاهد... ابن الشهيد "أحمد المنسي" يشاهد مسلسل الاختيار بـ الباريه

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري صورة جديدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" لأبن الشهيد البطل "أحمد المنسي"





وعلقت على الصورة قائلة:





ده "حمزاوي" زي ما كان أبوه بيناديه لابس باريه أبوه و بيتفرج علي الملحمة ده ابن البطل الشهيد المنسي. ربنا يرحم أبوك يا ابني و يصبرك ويبارك فيك ويحفظك. أبوك يا حمزاوي وكل أبطال شهداء وأحياء القوات المسلحة ليهم في رقبة كل مصري دين كبير أوي أوي . أبوك عمره ما هايتنسي يا حمزاوي .. وانا متأكد انك هاتبقي خير خلف ل خير سلف بإذن الله







