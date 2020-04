شاهد... ابن الشهيد "أحمد المنسي" يشاهد مسلسل الاختيار بـ الباريه

View this post on Instagram

ده "حمزاوي" زي ما كان أبوه بيناديه لابس باريه أبوه و بيتفرج علي الملحمة ده ابن البطل الشهيد المنسي. ربنا يرحم أبوك يا ابني و يصبرك ويبارك فيك ويحفظك. أبوك يا حمزاوي وكل أبطال شهداء وأحياء القوات المسلحة ليهم في رقبة كل مصري دين كبير أوي أوي . أبوك عمره ما هايتنسي يا حمزاوي .. وانا متأكد انك هاتبقي خير خلف ل خير سلف بإذن الله 😘😘 #منقول ❤️❤️❤️ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظيم #الشهيد #البطل #المنسي #مصر