شاهد... ابن الشهيد "أحمد المنسي" يشاهد مسلسل الاختيار بـ الباريه

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري صورة جديدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" لأبن الشهيد البطل "أحمد المنسي"
وعلقت على الصورة قائلة:
ده "حمزاوي"
زي ما كان أبوه بيناديه
لابس باريه أبوه و بيتفرج علي الملحمة
ده ابن البطل الشهيد المنسي.
ربنا يرحم أبوك يا ابني و يصبرك ويبارك فيك ويحفظك.
أبوك يا حمزاوي وكل أبطال شهداء وأحياء القوات المسلحة ليهم في رقبة كل مصري دين كبير أوي أوي .
أبوك عمره ما هايتنسي يا حمزاوي ..
وانا متأكد انك هاتبقي خير خلف ل خير سلف بإذن الله
الجدير بالذكر ان الحلقة الاولى من مسلسل الأختيار حققت نجاحا ساحقا علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث حظيت بإشادة واسعة.
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ده "حمزاوي" زي ما كان أبوه بيناديه لابس باريه أبوه و بيتفرج علي الملحمة ده ابن البطل الشهيد المنسي. ربنا يرحم أبوك يا ابني و يصبرك ويبارك فيك ويحفظك. أبوك يا حمزاوي وكل أبطال شهداء وأحياء القوات المسلحة ليهم في رقبة كل مصري دين كبير أوي أوي . أبوك عمره ما هايتنسي يا حمزاوي .. وانا متأكد انك هاتبقي خير خلف ل خير سلف بإذن الله 😘😘 #منقول ❤️❤️❤️ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظيم #الشهيد #البطل #المنسي #مصر