هيثم شاكر مطلوب على جوجل.. تفاصيل

واستعرضت الحلقة الأولى من المسلسل، قصة حب "هيثم شاكر وسهر الصايغ" التي بدأت في الطفولة معًا، وعن تصادف عيد ميلادهما في نفس الشهر، ديسمبر من كل عام، تستمر الرومانسية بينهما حتى كبرهما.