هيثم شاكر مطلوب على جوجل.. تفاصيل

تصدر الفنان هيثم شاكر، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسلسله الجديد "حب عمري" ضمن الموسم الرمضاني الحالي.
وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.
يعرض مسلسل "حب عمري" للفنان هيثم شاكر على قناة "روتانا دراما" في تمام الساعة 5:00 مساء، ويعرض على قناة "نايل لايف "في تمام الساعة 10:00 مساء، كما يعرض أيضا علي قناة "بانوراما دراما" في تمام الساعة 7:00 مساء.
واستعرضت الحلقة الأولى من المسلسل، قصة حب "هيثم شاكر وسهر الصايغ" التي بدأت في الطفولة معًا، وعن تصادف عيد ميلادهما في نفس الشهر، ديسمبر من كل عام، تستمر الرومانسية بينهما حتى كبرهما.
مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.