حب عمري الحلقة 1.. ضرب هيثم شاكر





واستعرضت الحلقة الأولى من المسلسل، قصة حب (هيثم شاكر وسهر الصايغ) التي بدأت في الطفولة معًا، وعن تصادف عيد ميلادهما في نفس الشهر، ديسمبر من كل عام، تستمر الرومانسية بينهما حتى كبرهما.





يشتري هيثم شاكر، سيارة جديدة ويبدأ في العمل عليها لدى إحدى شركة أوبر، وخلال ركوب إحدى السيدات معه، تطارده سيارة مستهدفة السيدة، وتنشأ مشاجرة بينهما، ويصاب هيثم في وجهه.





ملخص أحداث مسلسل حب عمري





وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.









فريق عمل مسلسل حب عمري





مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.





أغنية مسلسل حب عمري





وقام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب".

التتر بعنوان "عمري"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ويشهد "حب عمري" الانطلاقة الغنائية الأولى لهيثم في عالم التترات الرمضانية.

عرضت قناة نايل دراما، اولى حلقات مسلسل «حب عمري» للفنانين هيثم شاكر، وسهر الصايغ، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، في أول أيام شهر رمضان المبارك.